بلدية صبيا تشرع في تنفيذ حملة نظافة للمدينة والقرى التابعة لها

تركي السالم(صدى):

شرعت بلدية محافظة صبيا ممثلة بإدارة النظافة ، في تنفيذ حملة نظافة واسعة لمدينة صبيا والقرى والطرق الرئيسية والمداخل العامة ، بهدف التوعية بأهمية النظافة العامة والتخلص من النفايات العشوائية والمتراكمة.

وبيّن رئيس البلدية سفر بن سعد آل زآحم الشهراني، أنه تم تسخير جميع المعدات والآليات والعمالة اللازمة لضمان تنفيذ الحملة لإزالة المخلفات في الأماكن المستهدفة ، وإزالة مخلفات البناء والأنقاض وهياكل السيارات التالفة والتخلص من الأشجار المتهالكة ورفع النفايات ، بالإضافة إلى رش حاويات النظافة وكنس الشوارع بالمكانس الآلية واليدوية للتخلص من الأتربة.

وناشد المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية من خلال المحافظة على نظافة المرافق العامة والاهتمام برمي النفايات بمكانها المخصص وعدم رمي مخلفات البناء بشكل عشوائي فى الساحات والأماكن الأخرى ، مشدداً على أنه سيتم متابعة هذا الأمر وضبط كل من يقوم برمي المخلفات والأنقاض فى الأماكن العامة والساحات والأراضي وغيرها وسيتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين دون أي تهاون .

وأوضح الشهراني أن الحملة ستستمر حسب سياق الخطة التي وضعتها البلدية لتشمل المدينة كافة في سبيل التخلص من المخلفات العشوائية .