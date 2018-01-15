المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة السادسة من الشعير العلفي المستورد لهذا العام

عادل الحربي(صدى):

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية تقدر بنحو مليون طن من الشعير موزعة على مناشئ (الاتحاد الأوربي، أستراليا، أمريكا الشمالية والجنوبية، البحر الأسود)، التي تمثل الدفعة الأولى لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام.

وأفاد معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أنه تم دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب المؤهلة للمنافسة تقدمت منها (18) شركة للمنافسة، حيث تم ترسية توريد كمية ( 1,002,000 ) طن توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (10) شحنات كميتها (624) الف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (6) شحنات كميتها (378) الف طن للتوريد خلال شهري فبراير ومارس 2018م.

وأوضح معاليه أن ترسية الدفعة الأولى من الشعير المستورد هذا العام يأتي في إطار تلبية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها من خلال الرابط التالي: هنا .