الدولار يلامس أدنى مستوياته منذ 3 أعوام

عادل الحربي (صدى):

سجل مؤشر الدولار، صباح اليوم الاثنين، تراجعًا كبيرًا، ليلامس أدنى مستوياته في أكثر من 3 أعوام، بالتزامن مع عطلة أسواق الأسهم والسندات الأمريكية للاحتفال بعيد ” مارتن لوثر كينج الابن “.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 90.82 بنسبة 0.1%، بعد لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته منذ يناير 2015 مسجلًا 90.773 .

وواصل اليورو تحقيق مكاسبه منذ أواخر الأسبوع الماضي، مستقرًا عند 1.2208 مقابل الدولار، في حين ارتفع الإسترليني إلى 1.3756 أمام الدولار بنسبة 0.2%.