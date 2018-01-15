الأمم المتحدة: 8.4 مليون يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة

واشنطن(صدى):

كشف مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن وجود 22.2 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، والمساعدة في مجال الحماية.

وقال المكتب إنه بين الـ 22 مليون شخص محتاج ، يوجد 11.3 مليون شخص شديدي الاحتياج، وحوالي 8.4 مليون شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

يذكر أنه في استمرار لانتهاكات مليشيا الحوثي الارهابية، تقوم بعض العناصر بسرقة شاحنات الإغاثة الإنسانية التي تصل إلى الشعب اليمني، وتقوم ببيعها؛ للحصول على أموال لتمويل أعمالها الإرهابية.