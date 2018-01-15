تفاصيل الاعتداء جنسيا على امرأة من منتحل صفة شرطي بدبي

دبي(صدى):

تنظر محكمة الجنايات في دبي، قضية الاعتداء على امرأة جنسياً، من قبل مفتش يحمل جنسية دولة عربية، انتحل صفة رجل شرطة .

وقالت المرأة في التحقيقات، إن المتهم استوقف سيارة أجرة كانت قد استقلتها أثناء عودتها من نادِ ليلي، وأبرز بطاقة تفيد بأنه من تحريات دبي، وطالبهما بهويتهم الشخصية.

وتابعت المجني عليها، أنها أعطت جواز سفرها للرجل، الذي طالبها بالصعود إلى سيارته بحجة تناولها مواد كحولية وسينقلها إلى مركز الشرطة، ثم فوجئت أنه أخذها إلى منطقة خلاء مظلمة قريبة من مسكنها.

وأضافت المرأة، أنها بكت بشدة عندما أخبرها بأنه سيتم سجنها، إلا أنه انتقل إلى المقعد الخلفي ليسمح دموعها ويعانقها، وعندما حاولت دفعه بعيداً قام بضربها والاعتداء جنسياً عليها، وطلب منها أن تغادر بعد الانتهاء مما يفعل.

وذكرت المرأة انها ظلت يومين قبل أن تبلغ الشرطة، لخوفها.