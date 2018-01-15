بالفيديو.. كويتي يضرب طفل مصري بسبب فوزه على نجله

خالد الظفيري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ،أظهر اعتداء رجل كويتي على طفل مصري عقب فوزه على نجله في بطولة الكاراتيه ، مما أثار غضب المصريين بعد تداول هذا المقطع وطالبوا بمعاقبة الكويتي .

وأوضح الفيديو عقب إعلان حكم المباراة فوز الطفل المصري على منافسه الكويتي في منطقة السالمية ، وقام الأطفال باحتضان بعضهما إلا أن والد الطفل الكويتي نزل أرض الملعب وضرب الطفل المصري وطرحه أرضا بشكل عنيف .

وقال والد الطفل الفائز انه لن يترك حق نجله معبرا عن غضبه الشديد من هذا التصرف مضيفا أن الأمر الآن بيد القضاء.

وأشار أن هذا تصرف لا يعبر عن علاقة الشعبيين المصري والكويتي بل هو تصرف فردي .