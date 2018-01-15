سبب ارتداء النساء اليمنية ” عمامة ” رجال القبائل في الاحتجاجات ضد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

تظهر النساء اليمنية في الاحتجاجات ضد المليشيات الحوثية، مرتديه العمامة أو الشال، الذي يرتديه رجال القبائل اليمنية على رؤوسهم.

وتهدف النساء من لبس هذا الشال، توصيل رسالة لرجال القبائل الذين تركوهن في مواجهة المليشيات في الاحتجاجات النسائية بمفردهن.

وقد خرجت النساء في مظاهرات ضد الحوثيين، يوم السبت الماضي، للمشاركة في العصيان المدني والانتفاضة الشعبية ضد هذه الجماعة الإرهابية.

وتعرضت النساء للاعتداء من قبل الحوثيين، وللخطف والاعتقال، ومازال منهن مختفي حتى الآن.