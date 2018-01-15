سلطات الاحتلال تفرج عن أمين سر فتح و4 آخرين ويُمدّد اعتقال 6 مقدسيين

القدس المحتلة(صدى):

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، سبيل أربعة شبان فلسطينيين من عائلة أبو صبيح من مدينة القدس، بشرط الإبعاد عن حي كفر عقب (منزل الشهيد مصباح أبو صبيح) شمال القدس المحتلة، لمدة 15 يومًا.

كما أفرجت سلطات الاحتلال ليلة أمس، عن أمين سر حركة فتح في بلدة العيسوية ياسر درويش، عقب اعتقاله، بشرط الإبعاد عن بلدته لمدة 30 يومًا بينما مدّدت سلطات الاحتلال اعتقال ستة آخرين لعرضهم على محكمة الاحتلال اليوم، أبرزهم الأسير المحّرر صبيح أبو صبيح (نجل الشهيد مصباح)، الذي تم اعتقاله أمس بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه، وذلك بعد قضائه 8 أشهر في سجون الاحتلال.