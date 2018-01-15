بالصور.. انهيار أحد طوابق البورصة الإندونيسية

جاكرتا(صدى):

تعرض مقر البورصة الإندونيسية بوسط جاكرتا إلى انهيار جزئي في أحد طوابقه، صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص دون وفيات حتى الآن.

وأوضح المتحدث باسم البورصة ” رهزا أنديكا ” أن سقف الدور الأرضي في البرج الثاني للبورصة سقط، مشيرًا إلى أن الحادث ليس انفجارًا.

ومن جانبها قالت رئيسة هيئة الأوراق المالية المركزية الإندونيسية فريديتشا ويدياساري ديو، أن الوضع ما زال غير واضح والخسائر البشرية لا تزال قيد البحث، حيث أجلت البورصة المتواجدين داخل مقرها بعد هذا الانهيار الذي أدى على سقوط الركام في الباحة الداخلية لها.