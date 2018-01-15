لافروف ينتقد إنشاء مناطق بسوريا يسيطر عليها مسلحين مدعومين من أمريكا

موسكو(صدى):

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن إنشاء منطقة في سوريا تسيطر عليها جماعات مسلحة مدعومة من الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.

وأضاف ” لافروف ” ، أنه يأمل أن يكون مؤتمر الحوار السوري، حافز للأمم المتحدة؛ للعمل على التسوية السياسية في سوريا، قائلًا إن روسيا تسعى عبر المؤتمر إلى تحقيق المواءمة لصالح جميع الأطراف في سوريا.

كما لفت إلى أن أن مؤتمر سوتشى للحوار الوطنى السورى يهدف لمساعدة المفاوضات فى جنيف.