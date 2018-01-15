” الصحة ” تكشف عن البنود الرئيسية في خصخصة خدماتها

علي القحطاني(صدى):

بدأت وزارة الصحة في تطبيق الخطوة الأولى من مبادرة التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية ضمن مبادرات التحول الوطني؛ الذي يهدف إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة في عدة تجمعات صحية.

وقطعت الوزارة شوطًا كبيرًا في هذا الأمر، بإنشاء الشركة القابضة و 5 شركات صحية تغطي المناطق، واعتماد 8 ملامح لتكوين التجمعات الصحية في منشآت الوزارة التي بدأت في المنطقة الشرقية وشملت منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

وأعلنت الوزارة اعتماد النموذج التشغيلي المستقبلي والهياكل التنظيمية للشركات الصحية الحكومية وزيادة الكفاءة التشغيلية إلى 25% بحلول 2021، بالإضافة إلى تحقيق نسبة 37% من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي يتم تحولها إلى شركات بحلول عام 2020.

وشملت أبرز ملامح إنشاء كل تجمع صحي، فصل تقديم الخدمات الصحية من الوزارة وخطة تقييم المخاطر والإجراءات الوقائية المتخذة للتجمع الصحي التي تمتد إلى 90 يومًا، بالإضافة إلى تجميد جميع أنشطة المناقصات أو تجديد العقود لمرافق التجمع الصحي.

كما تضمنت السماح بتمديد مؤقت للعقود الحالية التي من المقرر أن تنتهي في العام القادم حتى يصبح التجمع الصحي جاهزًا لإعادة تقييم وإصدار عقود جديدة، وتجميد التوظيف من وزارة الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي والتدريب والنقل حتى تكتمل جاهزية التجمع.

والسماح بالتحويل الاختياري لموظفي الخدمة المدنية (الباب الأول) إلى نظام التشغيل الذاتي (الباب الثالث)، حسب توفير الميزانيات اللازمة خلال 90 يومًا، التنسيق مع الشركة الوطنية للشراء ” نوبكو ” بما يخص إستراتيجية سلسلة الإمداد.