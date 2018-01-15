وظائف شاغرة للنساء غير السعوديات بالخطوط السعودية
أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة للنساء غير السعوديات والمسمى الوظيفي ” مساعد خدمة كابينة مقصورة ” .
وأشارت أن الوظائف متاحة لحملة شهادات الثانوية العامة كحد أدنى مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية .
وأكدت الشركة أن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني بدء من 14 يناير 2018م.
ولمزيد من التفاصيل والتقديم يمكن الدخول على الرابط التالي: هنا .
كان زمان[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 21 دقيقة
وش ها المسمى الغريب …
وليه لغير السعوديات فقط ………