وظائف شاغرة للنساء غير السعوديات بالخطوط السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة للنساء غير السعوديات والمسمى الوظيفي ” مساعد خدمة كابينة مقصورة ” .

وأشارت أن الوظائف متاحة لحملة شهادات الثانوية العامة كحد أدنى مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية .

وأكدت الشركة أن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني بدء من 14 يناير 2018م.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم يمكن الدخول على الرابط التالي: هنا .