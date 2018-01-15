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وظائف شاغرة للنساء غير السعوديات بالخطوط السعودية

وظائف شاغرة للنساء غير السعوديات بالخطوط السعودية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة للنساء غير السعوديات والمسمى الوظيفي ” مساعد خدمة كابينة مقصورة ” .

وأشارت أن الوظائف متاحة لحملة شهادات الثانوية العامة كحد أدنى مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية .

وأكدت الشركة أن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني بدء من 14 يناير 2018م.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم يمكن الدخول على الرابط التالي: هنا .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 21 دقيقة

وش ها المسمى الغريب …
وليه لغير السعوديات فقط ………

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