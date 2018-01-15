” هدف ” : 216 ألف منشأة اشتركت في برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت

عادل الحربي (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” خالد أباالخيل، أن 216165 ألف منشأة اشتركت في برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت، وذلك بحسب الإحصائيات الأخيرة للبرنامج، مؤكدًا أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وأوضح أباالخيل، أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث سيسهم الصندوق بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين.

وأشار إلى أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، لمدة عامين، حيث سيسهم ” هدف ” بنسبة 15 % من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة، مفيداً أن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل.

من جهته دعا صندوق تنمية الموارد البشرية المنشآت الراغبة في التسجيل بالبرنامج، الدخول على حساب المنشأة في الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية، كما يمكن للمنشآت الراغبة في التسجيل الاطلاع على الشروط من خلال زيارة موقع ” هدف ” الإلكتروني: هنا .