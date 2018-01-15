” الرميثي ” : غير ملزمين باللعب في قطر وعلى الاتحاد الآسيوي التراجع عن قراره

طلال الضوي(صدى):

أكد محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالإمارات، عن أن قرار عدم اللعب بقطر في إطار بطولة دوري أبطال آسيا، قرار لا رجعة فيه، قائًلا: ” نحن غير مُلزمين باللعب في دول لا نرغبها”.

وأضاف ” الرميثي ” ، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحصاد الرياضي على قناة 24 الرياضية، أن اجتماع الخميس الماضي بين ممثلي المملكة والإمارات ووفد من الاتحاد الاسيوي، شهد التطرق إلى انتهاكات قطر ضد الإمارات والسعودية، موضحًا أن وفد الاتحاد تفهم وجهة نظرهم.

وتابع: ” إذا لم يتغير موقف الاتحاد الآسيوي، سيخسر دولتي السعودية والإمارات، بما يمثلان من ثقل كروي وجماهيري وتسويق ” ، مطالبًا الاتحاد الاسيوي بحسم الأمور وممارسة صلاحيته؛ لإعادة الانضباط والانتظام للاتحاد، مضيفًا: ” لا نستطيع كسر أمر دولنا التي قطعت العلاقات وأغلقت الحدود والمجال الجوي أمام هذه الدولة ” .

وأشار إلى أن إذا استمر رفض الاتحاد، فأن هناك كونفيدراليات تسعد بانضمام الإمارات والمملكة إليها، قائلًا: ” نحن لدينا أربع رعاة يدفعون ما يوازي 250 مليون للاتحاد الآسيوي ” .