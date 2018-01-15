الزوجة الثانية لمحافظ مصري تطيح به لزواجه بالثالثة

القاهرة(صدى):

أدلت الزوجة الثانية لمحافظ المنوفية، هشام عبدالباسط، بمعلومات تثبت تورطه في قضايا فساد، بتخصيص قطعة أرض لرجل أعمال، بحسب ما ذكرته مصادر مصرية رفيعة المستوى.

وكانت الزوجة تعمل لدى هيئة الرقابة الإدارية، وأخبرت رجال هيئة الرقابة بتحركات زوجها وخطوط سيره، لمدة أربعة أشهر حتى تم القبض عليه.

وقالت المصادر أنه تم تفتيش استراحة المحافظ ومكتبه بمقر الديوان العام للمحافظة في شبين الكوم.

يذكر أن سبب تعاون الزوجة مع رجال الرقابة، هو زواج المحافظ بامرأة ثالثة منذ خمسة أشهر.