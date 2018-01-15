الزوجة الثانية لمحافظ مصري تطيح به لزواجه بالثالثة
أدلت الزوجة الثانية لمحافظ المنوفية، هشام عبدالباسط، بمعلومات تثبت تورطه في قضايا فساد، بتخصيص قطعة أرض لرجل أعمال، بحسب ما ذكرته مصادر مصرية رفيعة المستوى.
وكانت الزوجة تعمل لدى هيئة الرقابة الإدارية، وأخبرت رجال هيئة الرقابة بتحركات زوجها وخطوط سيره، لمدة أربعة أشهر حتى تم القبض عليه.
وقالت المصادر أنه تم تفتيش استراحة المحافظ ومكتبه بمقر الديوان العام للمحافظة في شبين الكوم.
يذكر أن سبب تعاون الزوجة مع رجال الرقابة، هو زواج المحافظ بامرأة ثالثة منذ خمسة أشهر.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2957 ] نشر منذ 1 ساعة
إن كيدهن عظيم
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 51 دقيقة
ههههههههههههههههههه فعلا إن كيدهن عظيم رايح يتزوج الثالثة !!!
تلك مصيبة بمصر أم الدنيا ” يذكر أن سبب تعاون الزوجة مع رجال الرقابة هو زواج المحافظ بامرأة ثالثة منذ خمسة أشهر!!!!”
بمعنى لو لم يتزوج سعادة المحافظ بالزوجة الثالثة كانت رضيت بالفساد وأموال الفساد وكانت استمتعت بها مع المحافظ؟
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6410 ] نشر منذ 46 دقيقة
كفو والله الفساد لابد ان يحارب حتى لو كان المتهم اقرب الناس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23230 ] نشر منذ 35 دقيقة
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كان زمان[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 31 دقيقة
أنتقام شرس .. (ضربه قاضية ..)
شاعر صدى[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 28 دقيقة
أنا استغرب من الزوجة الثانية ليه ماتبغى زوجها يتزوج عليها يعني لو هي الاولى نقول يمكن بس هو متزوج غيرك
كان زمان[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 16 دقيقة
يقال نجاح الزواج الثاني ضعيف ..
واحتمال نجاح الزواج الثالث مرتفع … والله اعلم ..