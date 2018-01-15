اشبتاكات بين الجيش الهندي ومسلحون.. ومقتل 5

نيودلهي(صدى):

اندعلت اشتباكات بين مسلحين وقوات حكومية هندية، في إقليم كشمير بالهند، اليوم الإثنين، ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين.

وحاول الجنود المتمردون المدججون على طول الحدود العسكرية التي تفصل إقليم كشمير بين الهند وباكستان، صباح اليوم، الاعتراض بالسلاح ما تسبب في نشوب الاشتباكات.

الجدير بالذكر أن الهند تتهم باكستان بتسليح المتمردين الذين يطالبون بتوحيد كشمير ضمن الحكومة الباكستانية أو كدولة مستقلة.