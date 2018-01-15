العدل تنشر حكم التفحيط بالسيارة للمرة الثالثة

نايف السالم(صدى):

تقدم وزارة العدل مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم بالمملكة سعيا منها لنشر الثقافة العدلية .

وقال الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،” أقام المدعي العام دعواه ضد المدعي عليه، طالبا إثبات إدانته بممارسة التفحيط بسيارته للمرة الثالثة ، وطلب الحكم بمصادرة المركبة العائدة له ، وبعرض الدعوى على المدعي عليه أقر بصحتها ” .

وأضاف الحساب ” ونظرا لكون هذا العمل محرما ويستحق مرتكبه العقوبة لما يتضمنه من هدر للمال وإتلافه ،ولما يكتنفه من خطر على النفس والآخرين وهو متناف مع ما جاء الدين بحفظه من الضروريات ومنها المال والنفس ” .

وتابع ” لذا فقد ثبت لدى القاضي إدانة المدعي عليه بممارسة التفحيط للمرة الثالثة ،وحكم بمصادرة السيارة العائدة له الموصوفة في الدعوى ، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف ” .