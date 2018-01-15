مقتل طفل يمني مجند في جبهات القتال.. ووالده يرفض استلام الجثة

فهمي محمد(صدى):

لقى طفل يمني لم يتجاوز الـ13 عامصا، مقتله على جبهات القتال بين مليشيات الحوثي الإرهابية، التي فرضت عليه التجنيد الإجباري.

حيث تعرض الطفل ” احمد فكري العماد ” إلى القتل بعد أسبوع من قيام الحوثيين بأخذه وإرساله إلى إحدى جبهات القتال.

وأكد مصدر حقوقي أن والد الطفل يرفض استلام جثته ويحمل جماعة الحوثي الإرهابية مسئولية قتله.

كما قتل مواطن يدعى ” عبد الكريم التويتي ” برصاص مسلح حوثي؛ لاعتراضه على اعتداء طال مالك ” بسطة ” في حي الحصبة بالعاصمة صنعاء.