” المواصفات ” توضح معلومات هامة عن مختبر الإشعاع الكهرومغناطيسي

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن مختبر الإشعاع الكهرومغناطيسي، يعد أحد المختبرات القياسية الكهربائية بالمركز الوطني للقياسي والمعايرة.

وأشارت إلى أن هذا المختبر يعني بإنشاء وحفظ معايير القياسي الوطنية والمرجعية والعاملة لوحدتي قياسي المجال الكهربائي ” فولت، امبير ” ، وقياسي المجال المغناطيسي ” أمبير، متر ” .

ويستخدم المختبر في المؤسسات الصناعية والعسكرية والبحثية والعملية الحكومية والخاصة، وكذلك مختبرات القياسي والمعايرة والفحص الثانوية الحكومية والخاصة.