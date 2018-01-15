قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من بيت لحم

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم فلسطينيين، واستدعت طفلاً لمقابلة مخابراتها في محافظة بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة الخضر جنوبا، الأسير المحرر محمد أديب موسى في الثلاثينيات من عمره، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، فيما سلمت تلك القوات الطفل محمود أحمد حسن صلاح ، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة “غوش عصيون ” جنوبا، بعد دهم منزل والده في بلدة الخضر.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال،الفتى فيصل يوسف الشاعر من بلدة تقوع شرقا، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.