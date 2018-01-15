” فيس بوك ” تقارب خدماتها.. وتصل بين تطبيقي ” واتس آب ” و ” انستجرام “

أماني الغامدي(صدى):

تسعى شركة ” فيس بوك ” لإيصال خدماتها ببعضها والتقريب بينهم، حيث يمكن للمستخدم مشاركة القصص الشهيرة بشبكة إنستغرام عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك وتطبيق التراسل الفوري واتس آب.

وتختبر حالياً الوظيفة الجديدة لدى بعض المستخدمين، حيث يمكن مشاركة القصص، التي تم إنشاؤها عبر شبكة إنستغرام، مع جهات الاتصال بتطبيق واتس آب.

و أوضحت مدونة التقنيات ” WA Beta Info ” أن المستخدم سيتمكن مستقبلاً من تشغيل وإيقاف وظيفة الفيديو مع وجود مكالمات هاتفية، بعدما كان الأمر يتم في السابق من خلال إنهاء المكالمة فقط.