وظائف شاغرة بـ ” الاتصالات السعودية ” للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية،عن إتاحة وظائف إدارية شاغرة للرجال، من ذوي الخبرة المهنية، بأحد فروع الشركة في مدينة الرياض.

وتشترط الشركة أن تكون الوظيفة لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس بعددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة.

وحدد الشركة، عدد الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول الدفع والتحصيل: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة).

– محلل أول الأعمال: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو ما يعادلها.

كما أتاحت الشركة عدة وظائف شاغرة للخريجين ضمن برنامج التطوير المهني لخريجي المحاسبة حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف من هنا ، وذلك بدءًا من تاريخ 14 يناير 2018م.

https://stccareers.taleo.net/careersection/stc_fresher/joblist.ftl?lang=en