طرح وظيفة ” عدم الإزعاج ” على جهاز إكس بوكس وان

نورة الشهري (صدى):

تسعى شركة ” مايكروسوفت ” الأمريكية لإطلاق تحديثا جديدا لجهاز ” إكس بوكس وان ” ، بطرح وظيفة عدم الإزعاج.

وقالت الشركة أن التحديث الجديد متوافر لمستخدمي برنامج Xbox Insider في الوقت الحالي، وأشارت إلى أن وظيفة عدم الإزعاج الجديدة تتيح للاعب عدم إظهار الإخطارات، بالإضافة إلى أن الأصدقاء يكونوا على علم بأن اللاعب ليس متاحا للمشاركة في الألعاب الأخرى.

كما يشمل الإصدار الجديد على العديد من التحسينات مثل نظرة عامة أفضل على الإنجازات، وإمكانية ضبط وظيفة الإيقاف التلقائي حسب المتطلبات الفردي.

ولم تحدد مايكروسوفت الموعد المحدد لإطلاق التحديث الجديد لأصحاب جهاز إكس بوكس وان .