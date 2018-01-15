إدارة الشباب تكشف أسباب رفضها لمطالب ” كارينيو “

طلال الغامدي(صدى):

كشف رئيس نادي الشباب أحمد العقيل، عن رفض الإدارة، لبعض الأسماء التي اقترحها المدير الفني دانيال كارينيو؛ لضمها إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح ” العقيل ” أنه تم الرفض؛ نظرًا لعدم تناسب الميزانية مع الأسماء التي وضعها ” دانيال ” ، مشيرًا إلى أنه هناك مفاوضات جارية الأن؛ للحصول على بدائل تتناسب مع الميزانية.

وأشار إلى أنه بمجرد استخراج تأشيرة اللاعب الليبي مؤيد اللافي، سيتم ضمه إلى الفريق، وهو اللاعب الوحيد الذي تم التعاقد معه حتى الآن.