أمانة الرياض تطرح 3 مواقع لنشاط مقهى بالقرب من واحة الملك سلمان
أعلنت الإدارة العامة للاستثمارات بـ أمانة منطقة الرياض، عن طرح ثلاثة مواقع مميزة لنشاط مقهى بالقرب من واحة الملك سلمان للعلوم.
وقال الحساب الرسمي للأمانة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تعلن الإدارة العامة للاستثمار ب أمانة منطقة الرياض عن طرح 3 مواقع مميزة لنشاط مقهى بالقرب من واحة الملك سلمان للعلوم ،على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) .
وأضاف: ” ويمكن الاطلاع وشراء الكراسات عبر الرابط “.هنا
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 1 ساعة
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