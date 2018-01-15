أمانة الرياض تطرح 3 مواقع لنشاط مقهى بالقرب من واحة الملك سلمان

حمود العنزي (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للاستثمارات بـ أمانة منطقة الرياض، عن طرح ثلاثة مواقع مميزة لنشاط مقهى بالقرب من واحة الملك سلمان للعلوم.

وقال الحساب الرسمي للأمانة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تعلن الإدارة العامة للاستثمار ب أمانة منطقة الرياض عن طرح 3 مواقع مميزة لنشاط مقهى بالقرب من واحة الملك سلمان للعلوم ،على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) .

وأضاف: ” ويمكن الاطلاع وشراء الكراسات عبر الرابط “.هنا