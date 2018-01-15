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أمانة الرياض تطرح 3 مواقع لنشاط مقهى بالقرب من واحة الملك سلمان

أمانة الرياض تطرح 3 مواقع لنشاط مقهى بالقرب من واحة الملك سلمان
حمود العنزي (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للاستثمارات بـ أمانة منطقة الرياض، عن طرح ثلاثة مواقع مميزة لنشاط مقهى بالقرب من واحة الملك سلمان للعلوم.

وقال الحساب الرسمي للأمانة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تعلن الإدارة العامة للاستثمار ب أمانة منطقة الرياض عن طرح 3 مواقع مميزة لنشاط مقهى بالقرب من واحة الملك سلمان للعلوم ،على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) .
وأضاف: ” ويمكن الاطلاع وشراء الكراسات عبر الرابط “.هنا


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق لشبابنا

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