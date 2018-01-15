” شانزر ” يكشف عن رقم خيالي أنفقته إيران لنشر الإرهاب بالوطن العربي

واشنطن(صدى):

كشف نائب رئيس مركزFDD البحثي في واشنطن، جوناثان شانرز، حجم الأموال التي ينفقها النظام الإيراني في سبيل بث الفوضى بالوطن العربي، مشيراً إلى أنها تنفق ما يقارب الـ16 مليون دولاراً شهرياً؛ لتحقيق هذا الهدف.

وأكد ” شانرز ” المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، أن هذا الأمر هو أحد الأسباب الرئيسية التي انتفض من أجلها الشعب الإيراني، موضحاً أن إهدار مبالغ بهذا الشكل لنشر الإرهاب في البلاد العربية وخاصة اليمن، بالتزامن مع انتشار الفقر بشكل مزري وانهيار الوضع الاقتصادي الداخلي، جعل الشعب الإيراني يفيض به الكيل ويثور على النظام.

يذكر أن الشعب الإيراني يواصل مظاهراته واحتجاجاته على النظام الحالي مطالبين بسقوطه وسقوط المرشد ” خمنئي ” ونظام ” الملالي “.