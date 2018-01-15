حبس شابين خليجيين 15 عاما لاغتصابهما موظفة أفريقية
أعلنت محكمة الجنايات في إمارة دبي بالإمارات، حبس شابين خليجيين 15 عامًا؛ لتناوبهما على اغتصاب موظفة أفريقية.
كما قررت المحكمة معاقبة متهم ثالث آسيوي الجنسية بالسجن 10 سنوات؛ لشروعه بهتك عرض المجني عليها صاحبة الـ41 عامًا، لكنه لم يستكمل جريمته بسبب وصول الشرطة وإلقاء القبض عليهم.
وكانت المجني عليها تسير في أحد شوارع منطقة القوز في مايو 2017، وباغتها المتهمون الثلاثة وأرغموها على ركوب دراجة نارية ثم اقتادوها إلى منطقة رملية وأقدموا على اغتصابها.
المشكاة[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهلون
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 1 ساعة
قصة غريبة بعض الشىء وغير طبيعية ؟؟
حبس شابين خليجيين 15 عامًا لتناوبهما على اغتصاب موظفة أفريقية كما قررت المحكمة معاقبة متهم ثالث آسيوي الجنسية بالسجن 10 سنوات لشروعه بهتك عرض المجني عليها صاحبة الـ41 عامًا ولكنة لم يستطيع
الان أربعة أفراد ” شابين خليجيين و ثالث آسيوي والرابع موظفة أفريقية تمام !! وكانت المجني عليها تسير في أحد شوارع منطقة القوز في مايو 2017 وباغتها المتهمون الثلاثة وأرغموها على ركوب دراجة نارية ثم اقتادوها إلى منطقة رملية وأقدموا على اغتصابها ؟؟
هل يشرح لى السادة الافاضل كيف ركب وخطفت الموظفة وهم أربعة أفراد على دراجة نارية بالامارات ؟؟؟
ههههههههههههههه حتى موظفى السيرك الصينى لا يستطيعون أربعة أفراد ركوب دراجة نارية واحدة !!!!
كان زمان[ عدد التعليقات: 2299 ] نشر منذ 33 دقيقة
التفاصيل ناقصة …