حبس شابين خليجيين 15 عاما لاغتصابهما موظفة أفريقية

أبوظبي(صدى):

أعلنت محكمة الجنايات في إمارة دبي بالإمارات، حبس شابين خليجيين 15 عامًا؛ لتناوبهما على اغتصاب موظفة أفريقية.

كما قررت المحكمة معاقبة متهم ثالث آسيوي الجنسية بالسجن 10 سنوات؛ لشروعه بهتك عرض المجني عليها صاحبة الـ41 عامًا، لكنه لم يستكمل جريمته بسبب وصول الشرطة وإلقاء القبض عليهم.

وكانت المجني عليها تسير في أحد شوارع منطقة القوز في مايو 2017، وباغتها المتهمون الثلاثة وأرغموها على ركوب دراجة نارية ثم اقتادوها إلى منطقة رملية وأقدموا على اغتصابها.