وظائف شاغرة بشركة العليان المالية

فاطمة المالكي(صدى):

قالت مجموعة شركة العليان المالية ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر عددا من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، للعمل بفروعها في العاصمة الرياض.

وتتوافر الوظائف لحملة شهادة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، والوظائف المتاحة هي :

– مخطط التموين والطلبات ( للنساء ): الدرجة الجامعية في التخصص النسبي.

– أخصائي المنتج- الدهانات ( للجنسين ): رجة البكالوريوس في تخصصات: ( إدارة الأعمال، أو التسويق، أو الهندسة المعمارية) .

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك منذ تاريخ 14 يناير 2018م، والتقديم يستمر حتى تاريخ 14 أبريل 2018م.

للاطلاع على الشروط وتقديم السيرة الذاتية، يرجى زيارة الرابط الآتي: هنا .