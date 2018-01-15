بعد استنفاذ خزائن الأطفال المجندة.. ” الحوثي ” تتطرق لتجنيد النساء

فهمي محمد(صدى):

بدأت مليشيا الحوثي في التخطيط لتجنيد النساء، وإرسالهن إلى جبهات القتال، بعد تلقيها خسائر كبيرة من مقاتليها، لتلجأ إلى هذه الفعلة المشينة بعد نفاذ كل السبل، وفقًا لمصادر يمنية بصنعاء.

وكشفت المصادر أن مليشيا الحوثي تمارس التهديد بالقوة في التجنيد تارة، كما تقدم إغراءات مالية، متبعة نمط الحرس الثوري في الاستقطاب الطائفي، وتستغل الظروف الصعبة لأسر الفتيات.

وكانت قد لجأت من قبل إلى الأطفال والشباب لتجنيدهم لتعزيز قواها، لتجد أنه لا مفر من استقطاب النساء أيضا، لتلافي تكبد الخسائر.

وتبث وسائل الإعلام الحوثية، تقارير مصورة عن عمليات تدريب للنساء على القتال، بمختلف أنواع الأسلحة، وقيادة السيارات، وحرب الشوارع في ساحات تمتلئ بالميليشيات في صنعاء.

[10:51 AM, 1/15/2018] سمر صدى: