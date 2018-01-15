  • الإثنين 15

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. القبض على خلية بحوزتها كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بالرياض

القبض على خلية بحوزتها كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بالرياض

القبض على خلية بحوزتها كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بالرياض
نايف السالم(صدى):

تمكنت مكافحة المخدرات ، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على خلية بحوزتها 85554 حبة من حبوب الكبتاجون بالعاصمة الرياض .

وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” مكافحة المخدرات بـ الرياض تتمكن من القبض على خلية مكونة من (٣) أشخاص بحوزتهم (٨٥٥٥٤) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة “.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل…
الحمد لله الذي مكّن من القبض عليهم قبل توزيعها…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *