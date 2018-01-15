القبض على خلية بحوزتها كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بالرياض

نايف السالم(صدى):

تمكنت مكافحة المخدرات ، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على خلية بحوزتها 85554 حبة من حبوب الكبتاجون بالعاصمة الرياض .

وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” مكافحة المخدرات بـ الرياض تتمكن من القبض على خلية مكونة من (٣) أشخاص بحوزتهم (٨٥٥٥٤) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة “.