القبض على خلية بحوزتها كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بالرياض
تمكنت مكافحة المخدرات ، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على خلية بحوزتها 85554 حبة من حبوب الكبتاجون بالعاصمة الرياض .
وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” مكافحة المخدرات بـ الرياض تتمكن من القبض على خلية مكونة من (٣) أشخاص بحوزتهم (٨٥٥٥٤) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة “.
درّة البسامي[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل…
الحمد لله الذي مكّن من القبض عليهم قبل توزيعها…