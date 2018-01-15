بلديات المدينة تتلف 5590 كيلو جرام من المواد الغذائية

نايف السالم(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية من إتلاف 55920 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك في إطار الحملة التصحيحية، التي قامت بتنفيذها الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق والبلديات الفرعية على المطاعم والمخابز ومحلات بيع الخضار ومحلات بيع الدواجن واللحوم والأسماك .

وتهدف لرفع المستوى الصحي للمنشآت حفاظا على صحة وسلامة الغذاء المقدم للأهالي .

وقال الأستاذ محمد حدأمين الشتاء مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة المنطقة أنه تم تنفيذ 10020 جولة رقابية على المحلات التجارية والصحية بمشاركة بلديات الحرم، قباء، أحد، العوالي العقيق ، العيون ، البيداء ، العاقول ، أبيار الماشي ، الفريش ، الصويدرة ، المندسة ، المليليح .

وتمكنت من إتلاف 5590كيلو جرام من المواد الغذائية وإغلاق 46 منشأة وإنذار 2368 منشأة بمبلغ قدره (1990900) ريال .