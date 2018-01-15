لجنة التوطين الميداني بنجران تبدأ عملها في حصر الأنشطة المستهدفة بالمنطقة

راشد آل شريه(صدى):

بدأت لجنة التوطين الميداني بمنطقة نجران أمس، عمل مسح كامل للأنشطة المستهدفة بالتوطين بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، بمشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك وفقاً لبرنامج التوطين الموجّه بالمنطقة الذي أُطلق مؤخراً.

وتشمل أنشطة التوطين محال الذهب والمجوهرات، ومكاتب العقار، والمراكز التجارية المغلقة، ومكاتب تأجير السيارات، والجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية، ووكالات ومعارض السيارات، وبيع قطع الغيار، وبيع المستلزمات الرجالية والعطور، والإيواء والسياحة.

وأكد أمين عام لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران عبدالله بن محمد الدوسري، استمرار الحملات التفتيشية على جميع الأنشطة المستهدفة، قبل التطبيق الفعلي بداية شهر رجب القادم.

وكان صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس اللجنة العليا لبرنامج التوطين الموجّه بالمنطقة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص قد وقعا، مذكرة تفاهم لتقديم الدعم لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجّه بالمنطقة.