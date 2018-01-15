من بينهم ماكينو والمسلمي.. الأهلي يضع أنظاره على المدافعين الآسيويين

طلال الغامدي(صدى):

تسعى إدارة النادي الأهلي، في الفترة الحالية، للاتفاق مع عددا من المدافعين الآسيويين، اتعزيز صفوف الفريق.

ويأتي في المقدمة الياباني ماكينو، مدافع فريق أوراوا، وقد تم عرضه بمبلغ 560 ألف دولار من أحد الوكلاء ، إلا أن إدارة النادي ترغب في ضمة بمبلغ 400 ألف دولار.

كما فاوض عماد الحوسني، العماني محمد المسلمي، مدافع نادي السويق، للانضمام في صفوف الفريق، ورغب اللاعب في عدم الرد على العرض الأهلاوي لارتباطه بكلمة شرف مع نادي الجزيرة الإماراتي.

كما ترغب الإدارة في البحث عن مدافع بديلا لـ النيجيري غودفري أبوابونا، الذي يغادر الفريق خلال الأيام المقبلة.