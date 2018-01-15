” بتكوين ” تسعى للتعافي.. و ” إثريوم ” تحافظ على أعلى مستوياتها رغم التراجع

علي القحطاني (صدى):

شهدت العملة الرقمية ” بتكوين “، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعًا في قيمتها، بعد فقدها نحو 20% من قيمتها خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.85% إلى 13733 دولار، مسجلة قيمة سوقية بالقرب من مستوى قياسي متدنِ بنسبة 32.7%.

وفي المقابل حافظت وصيفة بتكوين ” إثريوم ” على بقائها بالقرب من أعلى مستوياتها بالرغم من تراجعها الطفيف اليوم إلى 1358 دولار بنسبة 0.60% بعدما لامست 1390 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما ارتفعت قيمتها السوقية إلى 132 مليار دولار.

كما سجلت القيمة السوقية لثالث أكبر عملة رقمية في العالم ” الريبل ” نحو 60 مليار دولار، ليتسع الفارق بينها وبين منافستها إثريوم، لترتفع القيمة الإجمالية للسوق إلى 714 مليار دولار.