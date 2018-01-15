تحذيرات لـ ” القحطاني ” من استهداف ” الحمدين ” له.. ورد فعل غير متوقع

طلال الضوي(صدى):

تحدّى المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، تنظيم الحمدين الإرهابي القطري، بعد تحذيرات المقربين له، من احتمال استهداف التنظيم له، مستغلين وجوده خارج المملكة.

وأعلن ” القحطاني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أنه غادر المملكة مسافراً لأحد البلاد دون ذكرها، الأمر الذي جعل بعض المتابعين يحذرونه من ذكر أنه خارج البلاد حتى لا يتم استهدافه من تنظيم الحمدين الإرهابي، خاصة أنه دائماً ما ينشر فضائحهم وأكاذيبهم.

وردّ ” القحطاني ” على التحذيرات، بأن ذكر وجهته ومكان إقامته في البلد الثاني وموعد وصوله إليها، قائلاً : ” نعم ذاهبون لليابان الآن وسنسكن بفندق البننسلا. ودائمًا سيكون فطورنا في اللوبي ٨ صباحًا يهدون من خيلهم سبقها “.