” السعودي الألماني ” ينجح في ترميم عظام القدم لمريض تعرض لحادث مروري بالمدينة

نايف السالم(صدى):

نجح قسم جراحة التجميل في المستشفى السعودي الألماني بالمدينة المنورة في ترميم قدم مريض يبلغ من العمر ٤٥ عاماً بعد أن تعرض لدهس في القدم في حادث سير.

وكان الحادث قد تسبب في كسور مضاعفة بالعظام مع فقدان الطبقات الرخوة والجلد بالقدم و تعرية عظام القدم.

وتم على الفور عمل الفحوصات اللازمة و إشاعات مطلوبة وتم إجراء جراحة عاجلة لترميم القدم وذلك عن طريق سديلة جلدية من الساق تعتمد على الشرايين المغذية لها، و عمل تثبيت لعظام القدم و قد تماثل المريض بالشفاء ولله الحمد.