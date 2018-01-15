هيئة الأمر بالمعروف تنشر 100 لوحة توعوية في طرقات الرياض

حمود العنزي(صدى):

نشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمدينة الرياض 100 لوحة طريق توعوية وإرشادية في مختلف المواقع التي تشهد ارتياد المواطنين .

وتضمنت اللوحات عبارات توجيهية وتوعوية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، وذلك ضمن البرامج المعتمدة لخطة الرئاسة للتوعية والتوجيه لعام 1439هـ.

‏ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج الشراكات التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة ضمن تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ‏لإعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع.

وأعرب معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، عن شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، على تفاعلهم مع هذه الشراكة الناجحة والفعالة.