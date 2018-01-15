بالفيديو.. تحطيم متجر H&m بسبب إعلان عنصري

كيب تاون(صدى):

أثار متجر H&m بجنوب أفريقيا، غضب واستياء المواطنين ما جعل الكثيرين يشنون حملة ضد العلامة التجارية لإعلاناتهم الأخيرة ، وقاموا بتحطيم عدد من فروع المتجر.

وأظهر الإعلان الذي نشره المتجر مؤخرا طفلا أسمر البشرة يبلغ من العمر خمس سنوات، يرتدى تيشرت كتب عليه ” ألطف قرد في الغابة ” ، مما أشعل غضب الكثيرين الذين شنوا حملة ضد العلامة التجارية وهو ما اضطرها لسحب المنتج من الأسواق، لكن البعض رأى أن تحطيم متجر العلامة التجارية بجنوب أفريقيا سيكون ردا على الإعلان العنصري.

لم يكن العبث الذي حدث بالمتجر هو الأول من نوعه بجنوب أفريقيا حيث نظم الكثيرين المظاهرات بعدد من الفروع الاخرى بأنحاء البلاد مما اضطر الشرطة لإطلاق الرصاص المطاطى على المتظاهرين.