محكمة جدة تبرئ مقيم وكفيله من تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر

نايف السالم(صدى):

برّأت المحكمة الإدارية بجدة، مقيم من جنسية عربية والمواطن ” كفيله ” ، متهمان بمخالفة نظام مكافحة التستر، عن طريق مساعدة الغير لدخول المملكة بطريقة غير شرعية، والعمل على تشغيله في محل للتنجيد والمفروشات.

وأوضحت مصادر، أن المقيم قال في التحقيقات إنه تلقى اتصالاً من أحد أبناء جنسيته لمساعدته في دخول المملكة بطرق غير شرعية، من خلال التهريب لقاء عمله لديه في محل تنجيد ومفروشات.

من جانبه، نفى كفيل المقيم في التحقيق، تستره على مكفوله المتهم الأول، مشيرًا إلى أن مكفوله هو من قام باستئجار المحل.

وقرّرت المحكمة اتهام المقيم وكفيله، بمخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر.