وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

فاطمة المالكي(صدى):

قالت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر عددا من الوظائف البحثية والهندسية والإدارية الشاغرة، للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وتتوفر الوظائف لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات.

الوظائف هي :

– مدير الطوارئ الرئيسية: درجة ماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الطوارئ، أو إدارة خدمات الطوارئ)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس كهربائي بحري: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– عالم الفريق الشريطي والجيل الثالث: درجة الدكتوراه في تخصصات: (علم الوراثة، الكيمياء الحيوية، البيولوجيا الجزيئية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك منذ تاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2018م.\

لمعرفة شروط التقديم وإرسال السيرة الذاتية : هنا .