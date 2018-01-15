الفيصلي يمنح النصر مهلة يومين لاتمام صفقة انتقال ” الغانم “

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن منح الفيصلي مهلة يومين للنصر؛ لحسم صفقة انتقال سلطان الغانم إلى صفوف النصر، على أن يتم بعد اليومين إلغاء العرض الشفهي.

وفي هذا السياق قال فهد المدلج رئيس الفيصلي، إن الصفقة اقتربت من الحسم،موضحًا أنه يوجد اتصالات بينه وبيم رئيس النصر سلمان المالك؛ لاتخاذ قرار نهائي بشأن الصفقة.

ووضع الفيصلي شرطًا للاستغناء عن اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، وهو الحصول على 6 ملايين ريال، مقابل انتقاله للنصر؛ لمجة 4 أعوام.