المشاركة في الكلاسيكو وراء رفض ” خربين ” للعرض الصيني

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن تلقي مهاجم الهلال السوري عمر خربين بالفعل لعرض من أحد الأندية الصينية، إلا أنه لم يبلغ قراره للإدارة سوى قبل مباراة الكلاسيكو.

وقال المصدر إن مدرب الهلال أخبر ” خربين ” عن العرض، وأنه لن يشارك في الكلاسيكو إلا بعد اتخاذه لقرار بشأن الرحيل أو الاستمرار مع الهلال.

وأخبر ” خربين ” دياز قبل لقاء الكلاسيكو أمام الاتحاد بقراره النهائي، وهو البقاء ضمن صفوف الزعيم، دون النظر في عرض الصين؛ ليستطيع المشاركة أمام الاتحاد.

يذكر أن الهلال تعادل أمام الاتحاد في إطار الجولة الـ17 من دوري المحترفين؛ ليستمر الزعيم في الصدارة برصيد 36 نقطة.