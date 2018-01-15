المملكة تصدر 21 ألف شاحنة بتكلفة إجمالية 1.3 مليار ريال خلال عامين

نايف السالم(صدى):

أعلنت مصلحة الجمارك العامة، حجم واردات وصادرات المملكة من شاحنات النقل خلال العاميين الماضيين منذ الأول من يناير 2016 حتى 12 ديسمبر 2017.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك العامة عيسى العيسى، أن إجمالي واردات المملكة من الشاحنات بلغ 181699 شاحنة متعددة الاستخدامات من 16 دولة حول العالم، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 14.5 مليار ريال.

وأضاف ” العيسى ” أن صادرات المملكة من الشاحنات وإعادة التصدير في الفترة ذاتها بلغت 20895 شاحنة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.3 مليار ريال.

و أشار إلى أن الدول التي تم التصدير وإعادة التصدير لها تشمل 9 دول عربية ” اليمن، السودان، الأردن، مصر، البحرين، الكويت، تونس، عُمان، الصومال ” ، بالإضافة إلى دول أخرى وهي ” سنغافورة، تركيا، تايلاند، بوركينا فاسو، كوريا الجنوبية ” .

كما لفت إلى أن عملية الاستيراد تعتمد على 16 دولة بينها دولتان عربيتان ” البحرين، والإمارات ” ، بالإضافة إلى ” تايلاند، اليابان، ألمانيا، أمريكا، بريطانيا، النمسا، المكسيك، الصين، فرنسا، هولندا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، تركيا، فنلندا ” .