ارتفاع النفط بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات

علي القحطاني(صدى):

سجلت أسعار النفط، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعًا ملحوظًا مقتربه من أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات، في ظل استمرار التزام ” أوبك ” ودول الخليج بخفض الانتاج.

وارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.2% إلى 70 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي الآجلة تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى 64.52 دولار للبرميل، خلال التعاملات الصباحية.

وكان الأمين العام لمنظمة ” أوبك ” محمد باركيندو، أكد في مؤتمر بأبو ظبي أن الطلب على النفط سينمو بحوالي 1.5% مليون برميل يوميًا خلال 2018.