25 ألف مستفيدا من خدمات مراكز الفحص الطبي قبل الزواج بالشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

حققت مراكز فحص الزواج التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية نتائج إيجابية في برنامج الزواج الآمن وراثياً خلال العام الماضي 1438هـ وذلك للعام الثاني على التوالي بما يسهم في الحدث من إنتشار أمراض الدم الوراثية .

وبينت صحة الشرقية، أن 8 مراكز للفحص قبل الزواج في الدمام والخبر والقطيف والنعيرية والخفجي وبقيق وقرية العليا والجبيل استقبلت العام الماضي 25443 متقدماً للزواج بهدف الفحص عن الأمراض الوراثية والأمراض المعدية ( التهاب الكبد الوبائي ب و ج والإيدز )،

ومراجعة أطباء عيادات المشورة الطبية بهدف الحد من الزواج غير الآمن وراثياً الخالي من أمراض ( الثلاسيميا والأنيميا المنجلية )

من جانب آخر أجرى برنامج الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة خلال العام الماضي 311522 زيارة منزلية بواسطة 320 فريقا طبيا ،بمعدل 2000 زيارة يومياً ، حيث تم تطبيق الخدمة في 213 مستشفى في جميع مناطق ومحافظات المملكة .

وتقدم الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام 1430هـ وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم من خلال فريق صحي مؤهل مما يسهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم وكذلك يساهم في زيادة معدلات دوران السرير مما يساعد في خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.

يذكر أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة حسب الامكانيات والأنظمة مما كان له الأثر الايجابي النفسي والاجتماعي والصحي.