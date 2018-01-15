اكتشاف أعراض مبكرة جديدة لمرض الزهايمر

واشنطن(صدى):

أعلن باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية، أن الاكتئاب والقلق المستمر يمثلا أعراضاً مبكرة لمرض الزهايمر، حيث رصد الباحثون أن القلق هو الصفة المشتركة بين المصابين بهذا المرض.

وأفادت دراسة قام بها الباحثون، أجريت على 33 متطوعاً من كبار السن تتراوح أعمارهم بين الـ 60 و 90 عاماً، كانوا يتمتعوا بذاكرة جيدة في بداية التجربة؛ وذلك لمعرفة التغيير الذي يطرأ على أدمغة المرضى والحالة الصحية خلال 5 سنوات.

وجاءت نتائج الدراسة، أن ظهرت لويحات بيتا أميلويد في مركز الذاكرة في الدماغ وفي مناطق اخرى بكميات صغير، بالإضافة إلى تدهور حاد في صحة كبار الس، بالتزامن مع وقوعهم في الاكتئاب والقلق المستمر.

ويُمكن هذين العرضين، الأطباء من اكتشاف المرض مبكراً وتساعدهم في التعامل مع المرض ومعالجته سريعاً.