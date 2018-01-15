ارتفاع القروض العقارية للبنوك التجارية بنسبة 0.5% في الربع الثالث من 2017

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، اليوم الاثنين، ارتفاع القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية للإافراد والشركات بنهاية الربع الثالث من 2017، إلى نحو 219.9 مليار ريال بنسبة 0.5% عن الربع السابق.

وأوضح تقرير صادر عن المؤسسة أن قيمة القروض الممنوحة إلى الشركات بنهاية الربع الثالث من 2017 بلغت 102.1 مليار ريال بانخفاض 2% عن الربع السابق، في حين ارتفعت قروض الأفراد إلى 117.7 مليار ريال بنسبة 2%.

وأكد التقرير ارتفاع مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين ” العام و الخاص ” في نفس الفترة بنسبة 1.9%، مسجله 1697 مليار ريال، حيث انخفضت في القطاع الخاص بينما ارتفعت في القطاع العام.