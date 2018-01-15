حملات ميدانية لرصد مخالفات غاري ” ثور وحراء “

عادل الحربي (صدى):

أوضح فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمكة المكرمة، أنه تم مراقبة غاري ثور و حراء بعدد من الشاشات الإلكترونية.

كما تم فرض حملات ميدانية لمتابعة ومراقبة المخالفات الواقعة من الزوار، ويأتي ذلك إثر المقطع المنتشر لمجموعة من زوار أحد الدول الآسيوية أثناء ممارستهم لطقوس غريبة على قمة جبل النور بغار حراء.

وقال مدير عام فرع الهيئة، فؤاد العمري، أن هناك خطة لتنفيذ حملات ميدانية، ووجود أعضاء الهيئة الميدانيين لتقديم النصح والإرشاد للزوار.

وأكد العمري أن جميع المراكز التوجيهية مزودة بشاشات إلكترونية ولوحات توجيهية توعوي، لمتابعة رصد المخالفات.