” الإسكان ” تنذر بسحب الأرض في حال عدم الالتزام بمهلة البناء

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان عن قرار سحب الأراضي الممنوحة للمستفيدين في حال لم يكملوا البناء عليها خلال 3 سنوات، حيث أنها المهلة المحددة لإتمام البناء.

وحددت الإسكان المهلة المنصوصة للمستفيد، حيث أنه إذا خصص للمستفيد أرض سكنية، وجب عليه الحصول على ترخيص خلال 6 أشهر، والبدء في بناءها خلال سنة، وإتمامها خلال 3 سنوات.

ونوهت أنه إذا خصص للمستفيد قرض أو تمويل سكني، وجب عليه استخدامه خلال سنة من تاريخ التخصيص، وفي حالة عدم إلتزامه يحل مبلغ القرض المخصص له بحسب الحال.