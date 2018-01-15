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” الإسكان ” تنذر بسحب الأرض في حال عدم الالتزام بمهلة البناء

” الإسكان ” تنذر بسحب الأرض في حال عدم الالتزام بمهلة البناء
نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان عن قرار سحب الأراضي الممنوحة للمستفيدين في حال لم يكملوا البناء عليها خلال 3 سنوات، حيث أنها المهلة المحددة لإتمام البناء.

وحددت الإسكان المهلة المنصوصة للمستفيد، حيث أنه إذا خصص للمستفيد أرض سكنية، وجب عليه الحصول على ترخيص خلال 6 أشهر، والبدء في بناءها خلال سنة، وإتمامها خلال 3 سنوات.

ونوهت أنه إذا خصص للمستفيد قرض أو تمويل سكني، وجب عليه استخدامه خلال سنة من تاريخ التخصيص، وفي حالة عدم إلتزامه يحل مبلغ القرض المخصص له بحسب الحال.


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