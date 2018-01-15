نائب أمير الرياض يوافق على نيابة الرئاسة الفخرية لجمعية الأسر المنتجة 

عادل الحربي(صدى):

وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود نائب أمير منطقة الرياض على نائب الرئيس الفخري لجمعية الأسر المنتجة في خطاب بعثة لرئيس مجلس الجمعية الدكتور عثمان ال عثمان.

وقال الدكتور ال عثمان ان الجمعية تتشرف بموافقة صاحب السمو الملكي الاميرمحمد بن عبدالرحمن ال سعود لما عرف عن سمو حبه لعمل الخير ودعمه اللامحدود

وقال د. ال عثمان انني وأعضاء الجمعية نرفع الى مقامه الكريم الشكر والعرفان بهذه الموافقة.



وأضاف ال عثمان بان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض استقبلنا بمكتب سموه بقصر الحكم الأسبوع الماضي، وقدمنا لسموه شرحا موجزا عن برامج الجمعية التأهيلية والتثقيفية لزيادة الوعي في مستفيديها في المجال الاجتماعي والصحي، و استهداف الجمعية للأسر المحتاجة لتكون أسراً منتجة مكتفية بنفسها.

وثمن سمو أمير الرياض الجهود المبذولة متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عملهم المشرف الذي يخدم الوطن والمجتمع.

وأوضح د ال عثمان : بان أهداف الجمعية تكمن في :

تحويل الأسر المستفيده من الضمان الاجتماعي من أسر معولة إلى عائلة قادرة على العمل والإنتاج .

وتأهيلها وزيادة وعي الأسر اجتماعيا وثقافيا وصحيا والتعاون مع الجهات المعنية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المحتاجة من خلال الرفع وتحسين المستوى الاقتصادي للاسر لتكون منتجة .

وكل ما من شأنه تحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى الدولة وفقها الله الى تحقيقه وهو تحسين المستوى الاقتصادي للأسر الفقيرة والمحتاجة للمساعدة وإيجاد فرص عمل للأسرة القادره على العمل والإنتاج .